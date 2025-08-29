Dove saranno ubicate le due stazioni vicino alle stazioni RER?

Il tram sarà interconnesso alle stazioni RER e Transilien in due stazioni: Poissy-RER e Achères-Ville RER.

La stazione RER di Poissy sarà situata su Boulevard Gambetta, tra il Carrefour de l'Europe e l'incrocio con Boulevard de la Paix. La passeggiata tra la futura stazione del tram e la stazione RER sarà di circa 200 metri o 3 minuti a piedi.

La distanza dalla stazione e dalla RER sarà abbastanza simile a quella esistente a Saint-Germain-en-Laye, tranne che il percorso sarà in strada e non con un sottopassaggio.

Per quanto riguarda la stazione RER di Achères-Ville, le piattaforme del tram saranno situate a circa 100 metri a piedi dalla stazione RER, lungo Avenue de Conflans e dall'altra parte di Rue Camille Jenatzy che dovrà essere attraversata.