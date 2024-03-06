Perché hai scelto un tram-treno?

Il prolungamento del tram T13 da Saint-Germain-en-Laye ad Achères deve poter circolare sia come tram in città che come treno sui binari della Grande Ceinture, la rete ferroviaria nazionale. La scelta del tram-treno combina quindi i vantaggi di entrambi i mezzi di trasporto:

La velocità e le dotazioni di sicurezza del treno;

La qualità dell'inserimento della tramvia nelle aree urbane, con una corsia di traffico dedicata e priorità ai semafori.

Le sezioni di transizione elettrica consentono al prolungamento del tram T13 di passare dalla modalità treno alla modalità tram, e viceversa, senza interromperne il percorso. Ci sono molte differenze tra la circolazione di un treno e quella di un tram:

Il cambio di modalità di guida : a vista in modalità tram, su segnali di separazione in modalità treno;

: a vista in modalità tram, su segnali di separazione in modalità treno; Il cambio di direzione del traffico : a destra sulla rete tranviaria urbana, a sinistra sui binari della Grande Ceinture;

: a destra sulla rete tranviaria urbana, a sinistra sui binari della Grande Ceinture; Il cambio di alimentazione : 750 V nelle aree urbane, 25.000 V sulla rete ferroviaria nazionale.

La zona di transizione è costituita da una zona non elettrificata, chiamata "neutra", che il tram-treno attraversa sul suo slancio. Questa traversata non è sentita dai viaggiatori. Scopri di più sulla transizione Grande Ceinture – tram all'ingresso di Poissy e sul collegamento con la Grande Ceinture all'uscita di Poissy.