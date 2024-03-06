Perché il percorso del prolungamento del tram T13 non utilizza solo i binari della Grande Ceinture?

Il percorso del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères inizialmente previsto seguiva i binari della Grande Ceinture fino all'ingresso di Achères. Dopo l'inchiesta pubblica del 2014, è stato modificato per passare nel centro di Poissy e offrire alla stazione RER di Poissy un collegamento con la linea RER estesa della RER. Infatti, il percorso del prolungamento del Tram T13 utilizzerà entrambi:

I binari della Grande Ceinture (Réseau Ferré National)

(Réseau Ferré National) Binari dedicati solo ai tram nelle aree urbane

Inoltre, la sezione della Grande Ceinture interessata dal passaggio del prolungamento del tram T13 sarà chiusa al traffico di altri treni per ospitare solo il futuro tram T13. Ciò consentirà di utilizzare i binari esistenti piuttosto che doverli ricostruire parallelamente ai binari attuali.