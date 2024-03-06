EstensioneSaint-Germain > Achères
Qual è il programma del progetto?
Al fine di completare il progetto di estensione del tram T13, sono già state effettuate diverse fasi di studio.
- Tra il 2013 e il 2014 sono stati condotti studi di fattibilità e un'indagine pubblica iniziale per valutare l'adeguatezza del progetto.
- Dal 2014 al 2018 sono stati effettuati studi sulle varianti del percorso di Poissy, un'inchiesta pubblica complementare e una dichiarazione di pubblica utilità .
- Gli studi preliminari e di progetto e le acquisizioni di terreni sono in corso dal 2019 e sono in fase di completamento.
- Dal 2021 al 2026 sono in corso i lavori di concessione per deviare le reti esistenti.
- Dal 2024 inizieranno i lavori preparatori, seguiti dai lavori infrastrutturali dal 2025. L'obiettivo? Raggiungere test, passaggi in bianco e messa in servizio nel 2028.