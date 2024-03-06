Quale sarà l'impatto del futuro progetto sull'ambiente?

Per andare oltre nella logica ambientale, i proprietari del progetto di estensione del tram T13 mostrano un approccio ambientale ambizioso e proattivo. L'obiettivo è quello di integrare la considerazione degli impatti del progetto sul suo ambiente a tutti i livelli, dalle prime riflessioni al funzionamento della linea attraverso le fasi di lavoro.

Sono già stati assunti diversi impegni. Per quanto riguarda il sito, sarà condotto secondo un approccio eco-responsabile poiché le aziende incaricate dovranno rispettare diversi obblighi al fine di realizzare un sito che abbia il minor impatto possibile sull'ambiente. Pertanto, i fastidi dovranno essere ridotti e i rischi limitati. Ad esempio, dovranno essere rispettate le norme in materia di rumore e vibrazioni, gli alberi vicini dovranno essere protetti, nonché l'acqua e il suolo.