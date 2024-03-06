Tram

EstensioneSaint-Germain > Achères

Quali sono gli impatti dell'estensione del tram T13 sugli spazi verdi nelle aree urbane?

Aggiornato il

L'inserimento del prolungamento del tram T13 rispetterà il paesaggio e la biodiversità dei settori attraversati, anche nelle aree urbane:

  • Gli spazi verdi interessati dal progetto saranno rivegetati il più possibile;
  • La piattaforma del tram sarà vegetata ove possibile;
  • Isole piantate e vegetate saranno create in alcuni punti;
  • Gli alberi saranno ripiantati per preservare il più possibile il patrimonio arboreo.