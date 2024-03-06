Chi realizza il progetto? Chi sarà responsabile della gestione del prolungamento del tram T13?

Île-de-France Mobilités è responsabile della gestione del progetto per la parte urbana del tram T13 tra il sud di Poissy e Achères, nonché il coordinamento con gli altri proprietari del progetto,SNCF Réseau e fino alla fine del 2023 per SNCF Voyageurs. Finanzia inoltre il materiale rotabile e la gestione del prolungamento del tram T13 tra Saint-Germain-en-Laye e Achères.

SNCF Réseau è l'amministrazione aggiudicatrice della sezione ferroviaria tra Lisière-Pereire e Saint-Germain-en-Laye e il sud di Poissy, nonché delle strutture ingegneristiche all'interfaccia con la rete ferroviaria gestita: recinzione oscurante della rue Adrienne Bolland a Poissy, separazione delle pecore che attraversa la linea Parigi – Le Havre, ponte ferroviario Achères-Ville RER.

Fino alla fine del 2023, SNCF Voyageurs era responsabile della gestione del progetto per le operazioni relative alle dipendenze del demanio ferroviario pubblico, in particolare la costruzione, la manutenzione e l'officina del materiale rotabile. Nel contesto della concorrenza tra gli operatori del trasporto pubblico nell'Ile-de-France, la gestione del progetto effettuata da SNCF Voyageurs sarà effettuata da Ile-de-France Mobilités.

Lo Stato, la Regione Île-de-France e il Dipartimento degli Yvelines finanziano gli studi e i lavori per l'estensione del tram T13. Gli studi sono condotti in collaborazione con tutte le città e le comunità coinvolte.