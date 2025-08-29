EstensioneSaint-Germain > Achères
Perché rimuovere i ponti ferroviari a Poissy? E cosa fai con i materiali?
Due ponti ferroviari vengono rimossi a Poissy: quello che si affaccia su Avenue Fernand Lefebvre e quello sopra Avenue de Versailles.
In effetti, l'ex Grande ceinture ferroviaire non potrà più essere utilizzato a Poissy poiché sarà utilizzato su entrambi i lati dall'estensione del tram T13. Pertanto, i ponti ferroviari che lo sostenevano sono stati rimossi, con i seguenti obiettivi:
- Aprire la prospettiva su entrambi i viali
- Liberare spazio per alcuni sviluppi (un piccolo parcheggio per la manutenzione del tram nella foresta per il ponte ferroviario di Avenue Lefebvre)
- Risparmiare la manutenzione di strutture che sono diventate obsolete
È una soluzione più economica e armoniosa per l'ambiente urbano.
Per quanto riguarda i materiali, e al fine di preservare la memoria storica dell'ingresso alla città, le pietre del ponte vengono recuperate e riutilizzate per realizzare le recinzioni delle aree riqualificate. Le parti metalliche vanno in un centro di lavorazione e poi vanno in un centro di riciclaggio specializzato per i rottami metallici.