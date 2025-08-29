EstensioneSaint-Germain > Achères
Perché alcune strade sono state asfaltate nella foresta?
Pubblicato su
Il percorso dell'estensione del tram T13 passerà in parte attraverso la foresta, riutilizzando il diritto di passaggio dell'ex Grande Ceinture ferroviaire, al fine di ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Per realizzare il progetto, però, è stato necessario predisporre l'accesso al sito, solo per la durata dei lavori. Una volta completati i lavori, le strade interessate saranno riportate al loro stato originale.