Perché non è prevista una stazione al Technoparc?

Il progetto del tram T13 comprenderà le seguenti 4 stazioni: Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC e Achères-Ville RER (i nomi delle stazioni sono provvisori). Nessuna stazione è prevista intorno al Technoparc e al quartiere Chêne Feuillu di Achères per diversi motivi:

-Vincoli ambientali: l'area è classificata come "foresta protettiva", limitando l'intervento umano. Questa classificazione, stabilita dopo la dichiarazione pubblica del progetto T13 Fase 2, tiene conto dell'attuale configurazione del tram.

- Infrastruttura ferroviaria inadeguata : il percorso è previsto a binario unico alla periferia del quartiere Chêne Feuillu, una fermata richiederebbe un doppio binario, con conseguente maggiore disboscamento.

- La necessità di sviluppare l'accesso : l'aggiunta di questa fermata richiederebbe rampe di accesso, ascensori e scale mobili con un ingombro significativo a causa della significativa differenza di altezza tra la Route des Loges e la stazione. A questo si sarebbe dovuta aggiungere la creazione di parcheggi e l'accesso agli autobus, aumentando l'impatto sulla foresta protetta.

- Conseguenze sul funzionamento : la modifica del piano di corsia avrebbe un impatto sugli orari, allungando la sosta alle fermate o riducendo la frequenza nelle ore di punta.

Sono previste due alternative : la ristrutturazione della rete di autobus sarà effettuata 2 anni prima della messa in servizio in consultazione con le città al fine di fornire ai residenti non serviti dal tram un migliore servizio di autobus. Potrebbero anche essere realizzate strutture ciclabili , sotto la responsabilità delle autorità locali con il sostegno di Île-de-France Mobilités.