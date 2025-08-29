EstensioneSaint-Germain > Achères
Quali lavori sono stati fatti sui ponti forestali per attraversare l'ex Grande Ceinture?
I lavori riguardano due ponti nella foresta di Saint-Germain-en-Laye: in primo luogo, quello del Mare aux Boeufs, poi quello delle Volières. Si tratta di rimuovere l'infrastruttura obsoleta esistente e sostituirla con una nuova. Oltre a consentire a pedoni, ciclisti e golfisti di attraversare la ferrovia, le nuove strutture includeranno attraversamenti per la grande fauna selvatica.
I due ponti non saranno mai chiusi contemporaneamente, permettendoti di attraversare sempre in un punto o nell'altro. Le operazioni sul ponte Mare aux Boeufs si svolgeranno fino a gennaio 2026, poi sarà la volta del ponte Volières, a partire da febbraio 2026.