A cosa servirà il centro di manutenzione urbana di Poissy?

Un centro di manutenzione urbana (CdMU) sarà creato a Poissy, nel quartiere di Saint-Sébastien, durante la costruzione dell'estensione del tram T13. Il CdMU sarà utilizzato per la manutenzione delle infrastrutture di tipo tranviario, ovvero le rotaie e le attrezzature situate lungo il percorso nelle aree urbane. La sua posizione vicino alla linea del tram garantirà interventi rapidi in caso di guasto. Scopri di più sul centro di manutenzione urbana.