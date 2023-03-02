Poissy - Distretto di Saint-Exupéry
- I lavori per deviare le reti fognarie da parte della Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise stanno volgendo al termine a livello di rue Saint-Sébastien con un ritorno alla normalità del traffico automobilistico. Nuove operazioni di concessione saranno effettuate da Enedis lungo St. Sebastian Street fino a ottobre, così come alla fine di Adrienne Bolland Street in ottobre e novembre. Orange e SFR svolgeranno le loro operazioni su base ad hoc agli incroci delle strade perpendicolari a Rue Adrienne Bolland fino alla fine di settembre.
- Rue Adrienne Bolland, dopo il movimento terra dell'argine tra la corsia di traffico e i binari ferroviari, è ancora in corso la costruzione di un muro di contenimento .
- Alla fine di Rue Adrienne Bolland, i padiglioni situati sulla destra del futuro tram alla fine del vicolo cieco vengono demoliti fino alla fine di settembre. Viene mantenuta un'informazione continua per i residenti locali, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata per ridurre al minimo gli impatti, come l'emissione di polveri e la circolazione delle macchine.
In diretta dal cantiere
