Poissy Europa
Travaux concessionnaires et restitutions riveraines
Foto dei lavori di concessione sul crocevia d'Europa
Le operazioni della Comunità Urbana nel centro del Boulevard de l'Europe stanno volgendo al termine. Tuttavia, i lavori continuano lungo Boulevard Gambetta, fino all'incrocio con Boulevard de la Paix, e su un lato del Carrefour de l'Europe. Si concluderanno a metà ottobre e prevedono la chiusura di una delle corsie di traffico ma il mantenimento di entrambi i sensi di marcia grazie a un'alternanza di veicoli per tutto il periodo.
Il Boulevard de l'Europe è interessato dalle restituzioni locali da metà settembre ai primi di ottobre. Lo stesso vale per il tratto di Boulevard Gambetta tra il Boulevard de la Paix e il Carrefour de l'Europe, da metà ottobre a fine novembre.
Preparazione del terreno lungo i binari ferroviari
Un po 'più lontano, SNCF Réseau sta effettuando lavori di sgombero del terreno e lavori di sterro lungo la linea ferroviaria di fronte alla ZAC Rouget de Lisle fino alla fine dell'anno. Questa striscia sarà poi venduta a Île-de-France Mobilités per costruire la piattaforma del tram.