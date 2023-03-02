Poissy Europa

Le operazioni della Comunità Urbana nel centro del Boulevard de l'Europe stanno volgendo al termine. Tuttavia, i lavori continuano lungo Boulevard Gambetta, fino all'incrocio con Boulevard de la Paix, e su un lato del Carrefour de l'Europe. Si concluderanno a metà ottobre e prevedono la chiusura di una delle corsie di traffico ma il mantenimento di entrambi i sensi di marcia grazie a un'alternanza di veicoli per tutto il periodo.

Il Boulevard de l'Europe è interessato dalle restituzioni locali da metà settembre ai primi di ottobre. Lo stesso vale per il tratto di Boulevard Gambetta tra il Boulevard de la Paix e il Carrefour de l'Europe, da metà ottobre a fine novembre.