La newsletter n°2 è disponibile!

Dalla consultazione continua alla fine del 2022 e dalla consultazione sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) nell'aprile 2023, il progetto di estensione del tram T8 continua.

Il fascicolo di indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto è attualmente all'esame dei servizi statali, in vista di un'inchiesta pubblica che si svolgerà nel 2024. Lo scopo dell'indagine è quello di raccogliere l'opinione del pubblico su un progetto la cui definizione è stata perfezionata. Questa procedura consentirà al prefetto di decidere sull'utilità pubblica del progetto e sulle condizioni essenziali per la sua realizzazione.

