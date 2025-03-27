Tram

EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Il progetto di estensione del tram T8, guidato da Île-de-France Mobilités (IDFM), estende il tram esistente verso sud, creando 10 nuove stazioni su 5,5 km tra l'attuale capolinea di Saint-Denis – Porte de Paris e la stazione RER di Parigi – Rosa Parks. Deve attraversare i comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e il 18 ° e 19 ° arrondissement di Parigi.

L'esercizio della linea tranviaria T8 estesa richiede anche un aumento del materiale rotabile, richiedendo l'estensione e l'adattamento del sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) situato a Villetaneuse. Il progetto prevede un tram ogni 4 minuti nelle ore di punta, 5 nuovi collegamenti con le principali linee di trasporto pubblico, una rete efficiente con i servizi di autobus e strutture ciclabili e pedonali di qualità e sicure.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine-Saint-Denis
Città di Parigi
Ente Pubblico Territoriale Plaine Commune
Île-de-France Mobilités

Per saperne di più sull'inchiesta pubblica unica

Leggi il fascicolo dell'indagine

Certificazione HQE: primo passo!

Mappa

Figure chiave

10

Nuove stazioni

5

nuovi collegamenti con RER, metropolitana e tram

5.5 km

Linea aggiuntiva

4 min

frequenza sulla sezione comune nelle ore di punta

Calendario

Costi e finanziamenti
  1. 2019-2023
    Studi preliminari
  2. 2019
    Consultazione preliminare
  3. 2022
    Consultazione continua
  4. 2023
    Consultazione MECDU (compatibilità dei documenti di pianificazione urbana)
  5. 2023
    Convalida del Concept Scheme (SDP) e del fascicolo di indagine pubblica
  6. 21 maggio - 25 giugno 2024
    Inchiesta pubblica unica
  7. 2025
    Dichiarazione di pubblica utilità
  8. 2026-2027
    Studi dettagliati
  9. 2027-2031
    Opere
  10. Orizzonte 2031
    Messa in servizio