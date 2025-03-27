EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Il progetto di estensione del tram T8, guidato da Île-de-France Mobilités (IDFM), estende il tram esistente verso sud, creando 10 nuove stazioni su 5,5 km tra l'attuale capolinea di Saint-Denis – Porte de Paris e la stazione RER di Parigi – Rosa Parks. Deve attraversare i comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e il 18 ° e 19 ° arrondissement di Parigi.

L'esercizio della linea tranviaria T8 estesa richiede anche un aumento del materiale rotabile, richiedendo l'estensione e l'adattamento del sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) situato a Villetaneuse. Il progetto prevede un tram ogni 4 minuti nelle ore di punta, 5 nuovi collegamenti con le principali linee di trasporto pubblico, una rete efficiente con i servizi di autobus e strutture ciclabili e pedonali di qualità e sicure.