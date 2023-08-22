Finanziamenti e attori

Finanziatori

Finanziando fino al 21% dell'estensione del tram T8, lo Stato si impegna a offrire ai residenti dell'Ile-de-France un trasporto più efficiente che consenta loro di muoversi verso una città sostenibile e uno stile di vita più pacifico. Lo Stato persegue il suo obiettivo di rendere più efficiente la rete di trasporto integrandola nelle dinamiche dei territori al fine di soddisfare meglio le esigenze quotidiane degli utenti, migliorare l'accesso ai trasporti per tutti e rafforzare così l'attrattiva della regione dell'Île-de-France.

Per soddisfare la domanda di tutti gli utenti, la Regione sta investendo molto per modernizzare e ampliare la rete di trasporto pubblico. Insieme a Île-de-France Mobilités, la Regione è impegnata nella rivoluzione dei trasporti dal 2016 per migliorare profondamente le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. La creazione di nuove linee tranviarie fa parte di questo grande programma. La Regione vi dedica risorse finanziarie molto significative. Finanzia il progetto di estensione del tram T8 per il 49%.

Poiché si tratta di una grande questione sociale, economica e ambientale, il dipartimento di Seine-Saint-Denis è mobilitato e impegnato a migliorare la qualità e la quantità dell'offerta di trasporto pubblico nel territorio. Partecipa così attivamente allo sviluppo della rete tranviaria e all'estensione delle linee metropolitane e sostiene la costruzione delle nuove linee della metropolitana Grand Paris Express. L'estensione del tram T8 soddisfa questo requisito e il Dipartimento contribuisce al 10% del suo finanziamento.

La lotta contro l'inquinamento atmosferico, principalmente dal traffico stradale, è un importante problema di salute pubblica e la città di Parigi ne ha fatto una questione importante nelle sue politiche. Pertanto, la città di Parigi partecipa attivamente allo sviluppo della rete di trasporto pubblico e al miglioramento dei collegamenti tra Parigi e i comuni limitrofi. Oltre alle nuove soluzioni di mobilità alternative all'auto privata che sta implementando, agisce per un trasporto affidabile ed efficiente, il più vicino possibile alle esigenze degli utenti. Con la sua esperienza come proprietario del progetto con la messa in servizio del T3a, T3b e la sua estensione fino a Porte Dauphine, sostiene attivamente la diffusione a Parigi e nella Francia metropolitana di un tram 100% elettrico. Questo è il motivo per cui il progetto del tram T8 che collegherà Parigi a Saint-Denis ha senso e sarà cofinanziato dalla città di Parigi nella misura del 7,2%.

Dal 2010, Plaine Commune, attraverso il suo piano di viaggio locale, investe per facilitare la mobilità di residenti, dipendenti e utenti del suo territorio, in particolare migliorando gli spostamenti con i mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi. Come futura spina dorsale degli spostamenti sul territorio, l'estensione del tram T8 è essenziale e si inserisce perfettamente nella sua politica di sviluppo. Plaine Commune finanzia il progetto per il 12,8%.