Scopri il progetto

Il tram T8 oggi
Il tram T8 è entrato in servizio nel dicembre 2014. Lungo 8,5 km, serve i comuni di Saint-Denis, Épinay-sur-Seine e Villetaneuse nel dipartimento di Seine-Saint-Denis (93). Composto da 17 stazioni, collega la Saint-Denis Porte de Paris a Villetaneuse-Université da un lato e Épinay-Orgemont dall'altro attraverso:
- Una sezione comune nella città di Saint-Denis, con partenza da Saint-Denis Porte de Paris, in corrispondenza della linea 13 della metropolitana. Questa sezione serve la stazione di Saint-Denis (RER D, Transilien H, Tram T1);
- Una diramazione nella città di Épinay-sur-Seine, che serve la stazione di Épinay-sur-Seine (RER C, tram-treno T11 e il quartiere Orgemont);
- Una diramazione nella città di Villetaneuse, che serve in particolare l'università e il centro urbano (in corrispondenza con il tram-treno T11).