Scopri il progetto

Nonostante la riduzione a una sola corsia di traffico e la rimozione di alcuni parcheggi su MacDonald Boulevard a Parigi, questo scenario offre principalmente collegamenti più facili con il tram T3b e la RER E. Questi ultimi saranno infatti finemente rielaborati negli studi futuri per organizzare i flussi nello spazio pubblico e ottimizzare i tempi e il comfort dei collegamenti sul polo di interscambio.

Più in generale, il progetto incoraggia il passaggio degli utenti ai trasporti pubblici e alle modalità attive (bicicletta, camminare). Così, oltre ai collegamenti al capolinea, il progetto crea nuovi collegamenti con la RER B a La Plaine – Stade de France, le linee della metropolitana 13 a Saint-Denis – Porte de Paris, 12 a Front Populaire e presto 15 a La Plaine – Stade de France. Anche le linee di autobus saranno riorganizzate attorno al tram. Inoltre, 5,6 km di piste ciclabili sicure saranno costruite lungo il percorso in concomitanza con il progetto Vélo Île-de-France e parcheggi per biciclette installati vicino alle stazioni. Infine, il progetto migliorerà la continuità e la qualità dei percorsi pedonali.