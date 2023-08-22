Scopri il progetto

Tram

EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Il tram T8 oggi

Il tram T8 è entrato in servizio nel dicembre 2014. Lungo 8,5 km, serve i comuni di Saint-Denis, Épinay-sur-Seine e Villetaneuse nel dipartimento di Seine-Saint-Denis (93). Composto da 17 stazioni, collega la Saint-Denis Porte de Paris a Villetaneuse-Université da un lato e Épinay-Orgemont dall'altro attraverso:

  • Una sezione comune nella città di Saint-Denis, con partenza da Saint-Denis Porte de Paris, in corrispondenza della linea 13 della metropolitana. Questa sezione serve la stazione di Saint-Denis (RER D, Transilien H, Tram T1);
  • Una diramazione nella città di Épinay-sur-Seine, che serve la stazione di Épinay-sur-Seine (RER C, tram-treno T11 e il quartiere Orgemont);
  • Una diramazione nella città di Villetaneuse, che serve in particolare l'università e il centro urbano (in corrispondenza con il tram-treno T11).
Il progetto in breve

Il progetto di estensione del tram T8 mira a continuare il percorso di questa tramvia per collegare le due sezioni di Épinay-Orgemont e Villetaneuse-Université direttamente a nord di Parigi, a Rosa-Parks.

Esteso di 10 stazioni, il tram T8 servirà quindi settori in piena trasformazione, particolarmente dinamici, all'incrocio dei comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e Parigi:

  • Il settore Franc-Moisin - Bel-Air a nord, a Saint-Denis, che serve il quartiere Franc-Moisin;
  • Il settore La Plaine, a Saint-Denis e Aubervilliers, che serve il quartiere degli affari esistente intorno allo Stade de France, nonché i settori in via di sviluppo: lo ZAC Montjoie, il CPRU Cristino Garcia Landy, il Campus Condorcet, lo ZAC Nozal Front Populaire;
  • Il settore General Stores, che servirà gli Entrepôts et Magasins Généraux de Paris (EMGP) e il settore Gare des Mines Fillettes;
  • Il settore parigino collega i Magasins Généraux al nord di Parigi, servendo la Manufacture de la Mode, il centro commerciale Le Millénaire e la Porte d'Aubervilliers e collegandosi alla RER E e al tram T3b al capolinea di Rosa-Parks.
Come progetto strutturante per la trasformazione di questo territorio, Île-de-France Mobilités ha voluto incontrare i primi interessati da questo nuovo progetto infrastrutturale (utenti, residenti, attori economici, ecc.) per raccogliere le loro opinioni e sviluppare un progetto il più vicino possibile alle loro esigenze. Ad oggi, tre momenti di consultazione hanno scandito la vita del progetto:

  • Consultazione preliminare nel 2019
  • La consultazione continua dal 2022
  • La consultazione sulla compatibilità dei documenti urbanistici (MECDU) nel 2023

Al termine di queste fasi di consultazione, l'inchiesta pubblica – un passo normativo essenziale per la prosecuzione del progetto – deve aver luogo.

L'inchiesta pubblica

Gli obiettivi del progetto

  • Facilitare gli spostamenti con i mezzi pubblici sul territorio e garantire collegamenti efficienti con i mezzi pesanti (metropolitane, RER)
  • Rafforzare l'attrattività e sostenere lo sviluppo di un territorio in evoluzione
  • Migliorare la qualità della vita in città e contribuire alla progressione delle modalità attive (a piedi e in bicicletta)
Il tram T8: un progetto a favore dell'intermodalità

I nuovi studi e le fasi di consultazione hanno permesso di affinare il progetto e di specificarne l'inserimento nello spazio pubblico. Il progetto ha confermato le principali sfide di facilitare gli spostamenti sul territorio, garantire l'intermodalità (passaggio da una modalità di trasporto all'altra) e migliorare i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto. Questi temi sono stati al centro dei dibattiti che hanno guidato la scelta della variante scelta del terminal di Rosa-Parks su Macdonald Boulevard.

Nonostante la riduzione a una sola corsia di traffico e la rimozione di alcuni parcheggi su MacDonald Boulevard a Parigi, questo scenario offre principalmente collegamenti più facili con il tram T3b e la RER E. Questi ultimi saranno infatti finemente rielaborati negli studi futuri per organizzare i flussi nello spazio pubblico e ottimizzare i tempi e il comfort dei collegamenti sul polo di interscambio.

Più in generale, il progetto incoraggia il passaggio degli utenti ai trasporti pubblici e alle modalità attive (bicicletta, camminare). Così, oltre ai collegamenti al capolinea, il progetto crea nuovi collegamenti con la RER B a La Plaine – Stade de France, le linee della metropolitana 13 a Saint-Denis – Porte de Paris, 12 a Front Populaire e presto 15 a La Plaine – Stade de France. Anche le linee di autobus saranno riorganizzate attorno al tram. Inoltre, 5,6 km di piste ciclabili sicure saranno costruite lungo il percorso in concomitanza con il progetto Vélo Île-de-France e parcheggi per biciclette installati vicino alle stazioni. Infine, il progetto migliorerà la continuità e la qualità dei percorsi pedonali.

Un mezzo di trasporto accessibile, veloce e confortevole

L'obiettivo principale del progetto di estensione del tram T8 a sud è quello di offrire agli utenti un trasporto quotidiano confortevole, accessibile e facile da usare. È accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta grazie a strutture e attrezzature specifiche (pendenze dolci, rampe di accesso, ecc.).

Con un tram ogni tre o quattro minuti nelle ore di punta e un tempo medio di percorrenza stimato in circa venti minuti, gli utenti di Parigi e Seine-Saint-Denis beneficeranno di un nuovo mezzo di trasporto pulito, veloce ed efficiente per spostarsi su entrambi i lati della tangenziale e accedere a posti di lavoro, servizi e alloggi che si stanno sviluppando in un territorio in rapida evoluzione.

