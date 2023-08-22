Consultazioni passate

Consultazione MECDU

Dal 24 aprile 2023 al 24 maggio 2023 si è svolta la consultazione sulla compatibilità dei documenti urbanistici. La compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) è una procedura che garantisce che un progetto di sviluppo sia preso in considerazione dai documenti di pianificazione urbana. Aiuta ad adattare e modificare questi documenti in modo che il progetto in questione sia fattibile.

Gli sviluppi relativi all'inserimento del tram T8 richiedono la compatibilità preventiva del Piano urbano intercomunale locale della Plaine Commune (PLUi) da cui sono associati i comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse.

Le modalità della consultazione

Sul sito dedicato al progetto, la sezione "Invia un parere" è stata aggiornata in modo che il pubblico possa esprimere la propria opinione online sulla procedura di compatibilità dei documenti urbanistici.

I risultati della consultazione

Sebbene la partecipazione sia rimasta limitata data la natura tecnica della procedura concordata, la maggior parte del pubblico è stata informata su questa nuova fase di consultazione. Le opinioni espresse hanno confermato l'opportunità del progetto di estensione del tram T8. In risposta alle domande poste su questa procedura, Île-de-France Mobilités ha specificato che la compatibilità riguarderà solo le esigenze del progetto di estensione del tram T8 se sarà dichiarato di pubblica utilità.