Tram

EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Consultazioni passate

La consultazione preliminare del 2019

La fase di consultazione preliminare si è svolta dal 9 settembre 2019 al 26 ottobre 2019. Le oltre 450 opinioni raccolte durante i workshop, gli incontri locali e sul sito del progetto sono state fonte di importanti lezioni.

La stragrande maggioranza dei partecipanti ha sottolineato l'utilità e il positivo carattere del progetto per migliorare il servizio di un territorio ancora oggi troppo sottoservito.

Il percorso generale e le stazioni

Per quanto riguarda il percorso, considerato generalmente giudizioso, sono state oggetto di particolare attenzione due stazioni. Prima di tutto, la stazione di Pressensé, che sarà finalmente costruita contemporaneamente al resto del percorso per dare seguito alle opinioni espresse durante la consultazione. Poi il capolinea Rosa-Parks, per il quale sono stati presentati due scenari. I due non sono del tutto soddisfacenti, sono stati condotti ulteriori studi al fine di costruire un progetto il più vicino possibile agli usi dei residenti e dei beni del territorio.

Bilancio

Infine, questa prima fase di consultazione ha permesso di migliorare le aspettative e i timori dei partecipanti riguardo all'impatto del progetto di ampliamento sul suo ambiente. Pertanto, nuovi studi effettuati hanno permesso di sviluppare il progetto, che è stato nuovamente presentato al pubblico nel 2022, durante la fase di consultazione continua.

Trova i risultati della consultazione preliminare cliccando qui!
La consultazione continua dal 2022

Più di 200 pareri sono stati raccolti durante la fase di consultazione preliminare che si è svolta dal 5 novembre al 20 dicembre 2022.

Uno degli argomenti principali è stato il capolinea Rosa Parks, per il quale sono state presentate nuove varianti per l'opinione pubblica. Alla fine dei vari dibattiti, è lo scenario di inserimento del terminal su Macdonald Boulevard che è stato acclamato e mantenuto per diversi motivi:

La passeggiata esplorativa sul settore Rosa-Parks nel novembre 2022
  • Funzionamento più efficiente e semplice;
  • Prospettive di rete tranviaria più interessanti nel medio periodo per quanto riguarda i progetti di sviluppo e sviluppo del nodo di interscambio;
  • Meno rinvio del traffico;
  • Un impatto limitato sul patrimonio arboreo;
  • Costi inferiori

Questa consultazione è stata il momento per discutere l'integrazione della tramvia nei diversi settori. Questo argomento è stato finemente studiato per garantire un inserimento ideale e limitare i fastidi e gli impatti sul suo ambiente diretto.

I risultati della consultazione possono essere trovati qui!

Consultazione MECDU

Dal 24 aprile 2023 al 24 maggio 2023 si è svolta la consultazione sulla compatibilità dei documenti urbanistici. La compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) è una procedura che garantisce che un progetto di sviluppo sia preso in considerazione dai documenti di pianificazione urbana. Aiuta ad adattare e modificare questi documenti in modo che il progetto in questione sia fattibile.

Gli sviluppi relativi all'inserimento del tram T8 richiedono la compatibilità preventiva del Piano urbano intercomunale locale della Plaine Commune (PLUi) da cui sono associati i comuni di Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse.

Le modalità della consultazione

Sul sito dedicato al progetto, la sezione "Invia un parere" è stata aggiornata in modo che il pubblico possa esprimere la propria opinione online sulla procedura di compatibilità dei documenti urbanistici.

I risultati della consultazione

Sebbene la partecipazione sia rimasta limitata data la natura tecnica della procedura concordata, la maggior parte del pubblico è stata informata su questa nuova fase di consultazione. Le opinioni espresse hanno confermato l'opportunità del progetto di estensione del tram T8. In risposta alle domande poste su questa procedura, Île-de-France Mobilités ha specificato che la compatibilità riguarderà solo le esigenze del progetto di estensione del tram T8 se sarà dichiarato di pubblica utilità.

I risultati della consultazione MECDU sono disponibili qui