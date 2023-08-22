Come per tutti i progetti realizzati da Île-de-France Mobilités, l'estensione del tram T8 è soggetta a consultazione regolare con il pubblico interessato dal progetto. Dopo una fase di consultazione preliminare nel 2019, la consultazione continua si è tenuta nell'autunno 2022. È stata seguita la consultazione sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana (MECDU) nell'aprile 2023. Durante questi vari momenti di scambi e incontri, Île-de-France Mobilités è stata in grado di raccogliere un gran numero di opinioni sul progetto di estensione del tram T8. Questi contributi hanno permesso di perfezionare il progetto. L'unica inchiesta pubblica, passaggio normativo essenziale per la prosecuzione del progetto e l'avvio dei lavori, si svolgerà dal 21 maggio al 25 giugno 2024. Deve consentire di ottenere l'opinione del pubblico su un progetto la cui definizione è stata perfezionata. Questa procedura consentirà al prefetto di decidere sull'utilità pubblica del progetto e sulle condizioni essenziali per la sua realizzazione.