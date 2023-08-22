Workshop partecipativo l'8 ottobre a Rosa-Parks, una serata ricca di scambi!

Data di pubblicazione: 10 ottobre 2019

L'ultimo workshop partecipativo si è svolto martedì 8 ottobre presso il centro sociale e culturale Rosa-Parks di Parigi. Questo momento privilegiato ha permesso di discutere le caratteristiche tecniche del progetto o le varianti del capolinea.

Durante questa serata erano presenti il garante della consultazione Fatima Ouassak e i rappresentanti del municipio del 18 e 19.

Con il team di progetto di Île-de-France Mobilité, i presenti hanno potuto tornare in dettaglio su punti specifici dell'estensione del tram T8.

Grazie al coinvolgimento di tutti i partecipanti, i contributi al progetto sono stati molto ricchi: grazie a tutti per essere venuti numerosi!