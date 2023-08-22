Passeggiata urbana e laboratorio partecipativo del 21/09, grazie ai partecipanti!

Data di pubblicazione: 24 settembre 2019

Siamo stati riuniti questo sabato 21 settembre alla scuola Rodin-Renoir di Saint-Denis per un laboratorio partecipativo. Questo ha seguito la passeggiata urbana che si è svolta nel primo pomeriggio lungo parte del percorso.

Grazie agli abitanti delle città di Saint-Denis e Aubervilliers che hanno partecipato! A questo workshop erano presenti la garante della consultazione, Fatima Ouassak, e i rappresentanti delle due città interessate dal percorso.

Dopo una presentazione del progetto da parte di Île-de-France Mobilités, proprietario del progetto, i partecipanti hanno potuto scrivere le loro domande e raccomandazioni per il progetto di estensione. Si è poi svolto un momento di scambio tra i funzionari eletti, il team di progetto e il pubblico.

I contributi sono stati ricchi. Stazione in misure precauzionali, varianti in Rosa Parks, sviluppo di spazi verdi lungo il percorso, intermodalità, parcheggio ... Sono state sollevate molte questioni.

Grazie ancora a tutti e arrivederci ai prossimi incontri!