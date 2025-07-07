Certificazione HQE: primo passo!

Il 16 maggio, il progetto di estensione del tram T8 Sud ha ottenuto la sua prima certificazione HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), garantendo pratiche rispettose dell'ambiente durante tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura. Include impegni concreti per limitare l'inquinamento, promuovere l'economia circolare e integrare il paesaggio e il paesaggio urbano in una prospettiva sostenibile e inclusiva.

Puoi anche consultare la certificazione, l'intera carta degli obiettivi e la sua sintesi e scoprire le linee principali dell'approccio intrapreso per un progetto che rispetti l'ambiente e la qualità della vita degli abitanti.