Certificazione HQE: primo passo!
Pubblicato su
Il 16 maggio, il progetto di estensione del tram T8 Sud ha ottenuto la sua prima certificazione HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), garantendo pratiche rispettose dell'ambiente durante tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura. Include impegni concreti per limitare l'inquinamento, promuovere l'economia circolare e integrare il paesaggio e il paesaggio urbano in una prospettiva sostenibile e inclusiva.
Puoi anche consultare la certificazione, l'intera carta degli obiettivi e la sua sintesi e scoprire le linee principali dell'approccio intrapreso per un progetto che rispetti l'ambiente e la qualità della vita degli abitanti.
Certificazione HQE
Mai 2025
Sintesi della Carta degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Janvier 2025
Carta degli obiettivi di sviluppo sostenibile
Janvier 2025