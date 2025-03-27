La Carta degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è online

Il progetto di estensione del tram T8 Sud, guidato da Île-de-France Mobilités, fa parte di un approccio di sviluppo sostenibile con l'attuazione di una carta degli obiettivi di qualità ambientale. Questa carta, essenziale per il successo del progetto e co-sostenuta con la città di Parigi, copre tutti i temi relativi all'impatto ambientale e sociale del progetto, come la gestione degli inconvenienti, il risparmio delle risorse e la conservazione degli ambienti naturali.

Questo approccio è accompagnato dalla certificazione HQE Sustainable Infrastructure (HQE ID), che garantisce pratiche rispettose dell'ambiente durante tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura. Include impegni concreti per limitare l'inquinamento, promuovere l'economia circolare e integrare il paesaggio e il paesaggio urbano in una prospettiva sostenibile e inclusiva.

Puoi consultare l'intera carta degli obiettivi e la sua sintesi e scoprire le linee principali dell'approccio intrapreso per un progetto che rispetti l'ambiente e la qualità della vita degli abitanti.