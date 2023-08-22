Il rapporto di consultazione in corso è online

Data di pubblicazione: 20 aprile 2023

Dopo una fase di compilazione e analisi dei contributi, è ora online il bilancio della consultazione in corso sul progetto di estensione del tram T8.

Questo documento conclude ufficialmente questa seconda fase di consultazione. Potrai trovare tutti gli elementi lavorati, gli studi complementari e le opinioni espresse e le risposte di Île-de-France Mobilités.

Non esitate a scaricare i risultati della consultazionee i suoi allegati.

Grazie ancora per la vostra partecipazione e arrivederci a lunedì 24 aprile 2023 per la consultazione sulla compatibilità dei documenti urbanistici che inizia!