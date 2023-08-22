Lancio della consultazione MECDU il 24 aprile 2023!

Data di pubblicazione: 20 aprile 2023

Ile-de-France Mobilités vi invita a esprimere il vostro parere sulla compatibilità dei documenti di pianificazione urbana.

Nell'ambito del progetto di estensione del tram T8, la compatibilità dei documenti di pianificazione urbana è necessaria per la realizzazione del progetto.

Dal 24 aprile al 24 maggio 2023, vieni ad approfittare di questa consultazione per esprimerti sul MECDU previsto sul territorio di Plaine Commune!

Cos'è MECDU?

La compatibilità dei documenti urbanistici è una procedura che garantisce che il progetto sia preso in considerazione dal documento di pianificazione urbanistica, adattando e modificando alcune delle sue disposizioni normative.

Sei interessato a questa consultazione? Per comprendere tutti gli strumenti e aiutarti a comprendere la procedura e le sue modalità, troverai di seguito: