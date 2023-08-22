La consultazione in corso giunge al termine: grazie per la vostra partecipazione!

Data di pubblicazione: 22 dicembre 2022

La consultazione in corso sta volgendo al termine dopo diverse settimane di incontri e scambi.

Prima di tutto, vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alle passeggiate esplorative, agli incontri locali e ai workshop tematici e che hanno lasciato un commento sulla mappa interattiva.

In tutto, sono state raccolte più di 200 opinioni che ci permetteranno di sviluppare il progetto che meglio soddisfa tutte le vostre aspettative!

Qual è il prossimo passo?

Le opinioni espresse saranno registrate e analizzate in un rapporto di scambio. Entro l'inizio del 2023, con i risultati della consultazione, arricchirà gli studi esistenti.

Pertanto, la fase di indagine pubblica può iniziare e portare alla Dichiarazione di pubblica utilità del progetto. Il lavoro inizierà allora!