Dal 9 settembre al 26 ottobre 2019, partecipa alla consultazione pubblica del progetto!

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Dal 9 settembre al 26 ottobre 2019, partecipa alla consultazione pubblica sul progetto di estensione del tram T8 da Saint-Denis Porte de Paris alla stazione Rosa-Parks di Parigi e progetta un progetto adattato ai tuoi usi e alle tue esigenze

Durante tutta la consultazione, vengono organizzati incontri per permetterti di scoprire il progetto, scambiare con i team e dare la tua opinione: sono previsti due incontri informativi seguiti da workshop partecipativi, tre incontri locali e una passeggiata urbana. Maggiori informazioni qui!