Fine della consultazione: grazie a tutti!

Data di pubblicazione: 29 ottobre 2019

Dopo più di un mese e mezzo, la consultazione per l'estensione del tram T8 è giunta al termine. E' tempo di fare un bilancio dei numerosi scambi che siamo riusciti a raccogliere.

Prima di tutto, vorremmo ringraziare tutti gli abitanti e gli utenti del territorio che hanno partecipato alla consultazione dando le loro opinioni o venendo a conoscere il progetto. Un grande ringraziamento anche a tutti gli attori e partner del progetto che hanno reso possibile questa consultazione.

E ora, cosa c'è dopo?

Le opinioni espresse saranno registrate e analizzate in un rapporto di scambio. Entro la fine del 2019, con il bilancio del garante, arricchirà gli studi esistenti.

Questi nuovi dati consentiranno di modificare, se necessario, il progetto iniziale e di finalizzare l'estensione finale. Quest'ultima versione vi sarà poi nuovamente presentata durante l'inchiesta pubblica. Se quest'ultimo porta alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto, i lavori possono iniziare.

Naturalmente, continueremo a informarvi durante le fasi future del progetto!