Il rapporto di consultazione del garante, Fatima Ouassak, è disponibile!

Data di pubblicazione: 9 gennaio 2020

A seguito della consultazione preliminare sul progetto di estensione del tram T8 tenutasi dal 9 settembre al 26 ottobre, la garante della consultazione, Fatima Ouassak, ha presentato i suoi risultati della consultazione alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (CNDP) l'8 gennaio 2020.

La signora Ouassak ha dichiarato in particolare che i requisiti del CNDP in termini di informazione e consultazione sono stati ascoltati e rispettati da Île-de-France Mobilités, nel quadro di un dialogo costruttivo tra il cliente e il garante. Ha inoltre elogiato la trasparenza e l'apertura di Île-de-France Mobilités, la qualità degli scambi con il pubblico e la veridicità del processo di consultazione. Infine, ha sottolineato l'utilità della consultazione, in particolare per quanto riguarda la questione della stazione di Pressensé. Trova la sua analisi della consultazione e le sue raccomandazioni QUI!

Ora è il momento della valutazione di Île-de-France Mobilités, che completerà e chiuderà questa prima fase del progetto.