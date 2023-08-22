I risultati della consultazione sono online!

Data di pubblicazione: 6 febbraio 2020

Il 5 febbraio, Île-de-France Mobilités, proprietaria del progetto, ha votato i risultati della consultazione sull'estensione del tram T8. Il presente documento conclude il processo di consultazione che si è svolto dal 9 settembre al 26 ottobre 2019. Troverete il contesto e le questioni che hanno segnato questa consultazione nonché la sintesi delle opinioni espresse durante i vari momenti di scambio. Île-de-France Mobilités coglie inoltre l'occasione per esprimere la sua risposta ai risultati del garante della consultazione e condividere gli orientamenti per la prosecuzione del progetto.

Non esitate a scaricare i risultati della consultazione, la sua sintesi e gli allegati.

Grazie per le vostre numerose opinioni sul progetto e arrivederci al prossimo passo: l'inchiesta pubblica!