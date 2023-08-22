Il tram T8 oggi, qual è il risultato?

Data di pubblicazione: 26 aprile 2019

Il tram T8 attualmente collega Saint-Denis a Epinay-sur-Seine e Villetaneuse, in 24 e 16 minuti. Commissionato nel dicembre 2014, è diventato un asse di trasporto centrale nel dipartimento Seine Saint-Denis, con quasi 62.000 passeggeri giornalieri. Un numero che è in costante aumento pur continuando a garantire un trasporto confortevole: il tasso di carico massimo osservato è del 43%.

In considerazione del successo già riscontrato dal tram T8, sembra ovvio estenderne il percorso per accompagnare i cambiamenti di un territorio dinamico e rafforzare i legami tra Parigi e il dipartimento di Seine-Saint-Denis. Per gli abitanti e gli utenti del sud di Seine-Saint-Denis e del nord di Parigi, l'estensione del tram T8 faciliterà la mobilità grazie ai numerosi collegamenti con altri trasporti pubblici del territorio.

Faciliterà inoltre l'accesso a luoghi chiave del territorio: collegherà, ad esempio, il liceo polivalente Angela Davis, il futuro Campus Condorcet, i magazzini e i magazzini generali di Parigi o il centro commerciale Millennium.

Infine, questo progetto sostiene davvero la metamorfosi del territorio: lo ZAC Montjoie, quello del Nozal Front Populaire o il quartiere Landy di prossima ristrutturazione possono contare sull'arrivo del tram T8 per sostenere il loro sviluppo.