Riunione del 24/09: continua la consultazione locale

Data di pubblicazione: 30 settembre 2019

Siamo tornati a incontrare residenti e utenti, questa volta alla stazione di Saint-Denis Porte de Paris, per continuare a raccogliere opinioni sull'estensione del tram T8.

Ancora una volta, siamo stati in grado di scambiare con molti passanti e abbiamo raccolto varie opinioni su diverse caratteristiche del prossimo percorso.

Grazie a loro per aver dedicato del tempo a partecipare alla consultazione pubblica!

Ci vediamo giovedì 3 ottobre alla stazione Paris-Rosa Parks tra le 11:30 e le 14:00 per il prossimo e ultimo incontro di prossimità.