Incontro del 19/09 alla stazione di Plaine Saint-Denis: un appuntamento nelle immediate vicinanze!

Data di pubblicazione: 24 settembre 2019

Eravamo presenti alla stazione di Plaine Saint-Denis giovedì 19 settembre per informare i passanti e gli utenti dei trasporti del progetto di estensione del tram T8, per rispondere a qualsiasi domanda possano avere e per raccogliere le loro opinioni.

Molti si sono presi volentieri un po' del loro tempo per scambiare con noi e dare il loro contributo. Alcuni conoscevano già il progetto, altri no. I più frettolosi hanno portato con sé la brochure del progetto, per dare la loro opinione in seguito grazie alla T-card.

Grazie a tutti per aver scambiato con noi! Ci vediamo stasera alla stazione di Saint-Denis Porte de Paris dalle 17 alle 19 per il secondo incontro locale!