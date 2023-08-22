Uno sguardo all'ultimo incontro di prossimità di giovedì 3 ottobre

Data di pubblicazione: 10 ottobre 2019

Per quest'ultimo incontro ravvicinato, siamo andati sul piazzale della stazione Rosa-Park.

Tra le 11:30 e le 14:00, siamo stati in grado di scambiare con le parti interessate per spiegare il progetto, e in particolare le proposte di varianti per la stazione Rosa-Parks.

Sono state espresse opinioni diverse sulle alternative: tutti i contributi saranno presi in considerazione. Siamo stati anche in grado di raccogliere le vostre preoccupazioni e aspettative: efficienza del percorso, tempi di trasferimento il più brevi possibile, uno sviluppo che favorisce la fluidità del traffico ...

Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto il tempo di discutere con noi del progetto e dare la loro opinione!