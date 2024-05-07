Partecipa al sondaggio pubblico unico dal 21 maggio al 25 giugno 2024!

L'inchiesta pubblica unica che si apre è un'altra importante pietra miliare per il progetto. Si svolgerà dal 21 maggio al 25 giugno 2024. Questa fase normativa, essenziale per la prosecuzione del progetto e l'inizio dei lavori, consentirà al pubblico di esprimersi sull'utilità pubblica del progetto e sui suoi effetti.

Quando e come partecipare?

Dal 21 maggio al 25 giugno 2024, vengono proposte diverse modalità di partecipazione per consentirti di esprimere la tua opinione sul progetto di estensione del tram T8.

Vuoi sapere tutto sul progetto?

Tutti i documenti che costituiscono il fascicolo dell'indagine possono essere consultati sulla piattaforma dedicata all'indagine.

È inoltre possibile incontrare la commissione d'inchiesta durante le permanenze previste nei municipi di Saint-Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, Parigi 18 ° arrondissement, Parigi 19 ° arrondissement nelle date e negli orari indicati sulla piattaforma dedicata all'indagine.

Partecipa all'incontro pubblico

Un incontro informativo pubblico è organizzato anche mercoledì 29 maggio dalle 19:00 presso l'EPT Plaine Commune (sala al piano terra, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). L'opportunità di porre le vostre domande alla commissione d'inchiesta e al team di progetto.

Al termine della riunione pubblica, il presidente della commissione d'inchiesta redigerà una relazione. Sarà inviato al più presto alla persona responsabile del progetto e al prefetto di Seine-Saint-Denis. Ai fini della preparazione di tale relazione, essa può essere registrata audio o video. Il pubblico presente sarà quindi informato dell'inizio e della fine di questa registrazione.