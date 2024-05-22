Partecipa all'incontro pubblico del 29 maggio a Saint-Denis!

Partecipa all'incontro pubblico!

Un incontro informativo pubblico è organizzato mercoledì 29 maggio dalle 19:00 presso l'EPT Plaine Commune (Sala al piano terra, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). L'opportunità di porre le vostre domande alla commissione d'inchiesta e al team di progetto.

Al termine della riunione pubblica, il presidente della commissione d'inchiesta redigerà una relazione. Sarà inviato al più presto alla persona responsabile del progetto e al prefetto di Seine-Saint-Denis. Ai fini della preparazione di tale relazione, essa può essere registrata audio o video. Il pubblico presente sarà quindi informato dell'inizio e della fine di questa registrazione.