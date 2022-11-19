Tram

EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Consultazione

Aggiornato il

Consultazione preliminare 2019

PDF

Cartella degli obiettivi e delle caratteristiche principali

Février 2019

PDF

Fascicolo di consultazione preliminare

Septembre 2019

PDF

Valutazione del garante del CNDP

Décembre 2019

PDF

Scheda informativa: stazione di Pressensé

Octobre 2019

PDF

Consultazione - Prolungamento del tram T8 - Scheda informativa: il capolinea di Rosa-Parks

Octobre 2019

Consultazione continua del 2022

PDF

Risultati della consultazione

Avril 2023

PDF

Allegati ai risultati della consultazione

Avril 2023

PDF

Resoconto della corsa esplorativo e workshop partecipativo a Rosa Parks

19 novembre 2022

PDF

Resoconto della corsa esplorativo e workshop partecipativo a Franc-Moisin

5 novembre 2022

PDF

Atti del workshop in Linea con gli attori economici

21 novembre 2022

PDF

Relazione del 2 Incontri di prossimità a Fronte Popolare

Novembre 2022

Consultazione MECDU 2023

PDF

Dossier di consultazione MECDU

Avril 2023

PDF

Poster della consultazione MECDU

Avril 2023

PDF

Comunicato stampa per l'avvio della consultazione MECDU

Avril 2023

PDF

Risultati della consultazione MECDU

Juin 2023