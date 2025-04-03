EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Inchiesta pubblica unica
Aggiornato il
Dichiarazione di pubblica utilità
Ordinanza interprefettizia
Mars 2025
Appendice 1
Plan général des travaux
Appendice 2
Déclaration de projet et mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet
Appendice 3
Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
Dichiarazione di progetto di Île-de-France Mobilités
Dichiarazione di progetto
Décembre 2024
Allegato: misure per evitare, ridurre e compensare gli effetti del progetto sull'ambiente o sulla salute umana e relative procedure di monitoraggio.
Décembre 2024
Avviso legale
Ordine di apertura dell'inchiesta pubblica
Avril 2024
Avviso di inchiesta pubblica
Avril 2024
Relazione e conclusioni della commissione d'inchiesta
Relazione della commissione d'inchiesta
Octobre 2024
Conclusioni e parere motivato della commissione d'inchiesta
Octobre 2024
Il fascicolo unico dell'inchiesta pubblica
Guida alla lettura e lessico
Guida alla lettura
Glossario
Allegati da A a E
A - Oggetto dell'inchiesta
B - Nota esplicativa
C - Caratteristiche delle strutture
D - Mappa del sito
E - Piano generale dei lavori
Allegato F - Valutazione d'impatto
F0 - Preambolo
F1 - Riepilogo non tecnico
F2 - Descrizione del progetto
F3 - Studio delle varianti
F4 - Stato iniziale
Partie 1
F4 - Stato iniziale
Partie 2
F5 - Impatti e misure
F6 - Vulnerabilità
F7 - Infrastrutture di trasporto
F8 - Impatti Natura 2000
F9 - Metodi e autori
Allegato G - Compatibilità dei documenti urbanistici
G0 - Modifica del PLUi di Plaine Commune
G1 - Elenchi di spazi riservati, servitù di ubicazione e perimetri di attesa del progetto di sviluppo globale (PAPAG)
G2 - Piano di sintesi
G3 - Piano dettagliato - Aubervilliers
G4 - Piano dettagliato - Saint-Denis Nord
G5 - Piano dettagliato - Saint-Denis Sud
G6 - Piano dettagliato - Villetaneuse
Allegati H e I
H - Valutazione socioeconomica
I - Valutazione sommaria delle spese
Allegato J - Consultazioni e pareri sul progetto
J0 - Sommario
J1 - Consultazioni e deliberazioni
J2 - Parere dell'autorità ambientale e risposta
J3 - Altri pareri