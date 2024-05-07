EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Prospettive
Prospettive per gli studi Schéma de Concept (SDP)
- Cours du Rû de Montfort (intenzione di sviluppo non contrattuale)
- Rue des Fillettes - Campus Condorcet (intenzione di sviluppo non contrattuale)
- Stazione terminale di Rosa Parks (intento di sviluppo non contrattuale)
- Attraversamento del Canal Saint-Denis (intenzione di sviluppo non contrattuale)
- Vista pedonale di Avenue Paul Vaillant Couturier (intenzione di sviluppo non contrattuale)
- Vista aerea di Avenue Paul Vaillant Couturier (intenzione di sviluppo non contrattuale)
Prospettive per gli studi preliminari (DOCP)
- Prospettiva della variante B dell'arrivo del tram T8 a Rosa-Parks
- Prospettiva della variante A dell'arrivo del tram T8 a Rosa-Parks
- Prospettiva della variante del capolinea Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Prospettiva della variante del capolinea Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Prospettiva del futuro tram T8 all'incrocio del canale Saint-Denis
- Prospettiva del futuro tram T8 all'incrocio del corso del Ru de Montfort con Danielle Casanova Street
- Prospettiva del futuro tram T8 alla stazione Condorcet, in rue des Fillettes
- Prospettiva del futuro tram T8 alla stazione del Front Populaire