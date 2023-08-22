Cosa è previsto per ridurre i disagi legati al lavoro? Quale dispositivo informativo?

Al fine di limitare i disagi causati durante i lavori, vengono sistematicamente messe in atto misure di comunicazione locale. Possono essere utilizzati vari strumenti che hanno già dimostrato il loro valore su altri progetti di tram: pannelli informativi lungo il percorso, una newsletter distribuita nelle cassette postali dei residenti locali in ogni fase del progetto, agenti locali per informare i residenti locali, ecc. Può anche essere istituita una commissione di composizione amichevole per risarcire eventuali danni commerciali. Inoltre, l'accesso ai negozi sarà preservato il più possibile e la segnaletica sarà messa in atto. Per quanto riguarda i piani di traffico nella fase di lavoro, questi saranno condizionati alla fase che verrà mantenuta per eseguire i lavori. Eventuali percorsi di deviazione saranno decisi in collaborazione con le comunità e saranno sempre fornite informazioni preliminari per consentire ai residenti e agli utenti di organizzarsi. Questi impatti nella fase di lavoro e i dispositivi che saranno implementati saranno piuttosto studiati nelle fasi successive. Questo tema sarà affrontato in particolare nell'ambito dello studio d'impatto che precede l'inchiesta pubblica.