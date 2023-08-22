Quanto tempo impiegherà il tram T8 per collegare Saint-Denis Porte de Paris e Rosa-Parks?

Il tempo di percorrenza del prolungamento tra Saint-Denis Porte de Paris e la stazione di Rosa-Parks è stimato in questa fase degli studi a circa 20 minuti. Per informazione, il tempo di percorrenza sull'attuale T8 è di 22 minuti sul ramo Epinay e 14 minuti sul ramo Villetaneuse per collegare il capolinea a Saint-Denis Porte de Paris.