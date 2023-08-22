L'arrivo del tram ridurrà il parcheggio per le auto? Sono previsti parcheggi vicino al percorso, vicino alle stazioni?

A causa delle dimensioni ridotte delle strade utilizzate, l'estensione del T8 avrà un impatto sull'offerta di parcheggio esistente lungo il percorso. Particolare attenzione sarà rivolta alla restituzione dei luoghi di consegna. Gli impatti specifici sull'offerta di parcheggi saranno valutati in studi successivi e presentati all'inchiesta pubblica.