Ci sono strutture ciclabili e pedonali lungo il percorso? Sarà garantita la continuità di questi percorsi lungo tutto il percorso?

La costruzione di un tram è un'opportunità per ripensare la condivisione dello spazio pubblico tra tram, auto, biciclette e pedoni. Più spazio sarà dato agli spostamenti pedonali e ciclabili e particolare attenzione sarà rivolta agli alberi. La tramvia migliorerà così l'uso degli spazi per tutti ma anche l'ambiente di vita. Questi sviluppi saranno progettati in collaborazione con le operazioni urbane lungo il percorso. L'obiettivo è quello di accompagnare il percorso del tram T8 con uno sviluppo continuo della ciclabilità.