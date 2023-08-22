Quali sono le caratteristiche delle varianti di inserimento a Parigi Rosa-Parks? Qual è la differenza di costo?

L'arrivo del tram T8 a Rosa-Parks è stato studiato al fine di proporre la soluzione tecnica che consente un funzionamento ottimale della tramvia e un collegamento efficiente per i passeggeri, limitando al contempo gli impatti (terreno, traffico stradale, parcheggi, spazi verdi, concessionari, ecc.).

La consultazione preliminare aveva presentato e sottoposto al dibattito due varianti del capolinea di Rosa-Parks:

Per il primo, il tram si fermava al centro del ponte di rue d'Aubervilliers;

Per il secondo, il tram era parcheggiato a sud di Macdonald Boulevard, più vicino all'attraversamento pedonale che fornisce l'accesso al piazzale nord di Rosa Parks.

A seguito della consultazione, poiché nessuna delle due varianti è apparsa soddisfacente, sono stati effettuati ulteriori studi. Questi studi hanno cercato in particolare di ottimizzare i collegamenti e integrare meglio il capolinea nella città esistente.

Sono state studiate quattro alternative. Dati gli svantaggi e i vantaggi di ciascuna opzione, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto prevedono ora di presentare due varianti del capolinea: