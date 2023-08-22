EstensioneSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Quali sono le caratteristiche delle varianti di inserimento a Parigi Rosa-Parks? Qual è la differenza di costo?
L'arrivo del tram T8 a Rosa-Parks è stato studiato al fine di proporre la soluzione tecnica che consente un funzionamento ottimale della tramvia e un collegamento efficiente per i passeggeri, limitando al contempo gli impatti (terreno, traffico stradale, parcheggi, spazi verdi, concessionari, ecc.).
La consultazione preliminare aveva presentato e sottoposto al dibattito due varianti del capolinea di Rosa-Parks:
- Per il primo, il tram si fermava al centro del ponte di rue d'Aubervilliers;
- Per il secondo, il tram era parcheggiato a sud di Macdonald Boulevard, più vicino all'attraversamento pedonale che fornisce l'accesso al piazzale nord di Rosa Parks.
A seguito della consultazione, poiché nessuna delle due varianti è apparsa soddisfacente, sono stati effettuati ulteriori studi. Questi studi hanno cercato in particolare di ottimizzare i collegamenti e integrare meglio il capolinea nella città esistente.
Sono state studiate quattro alternative. Dati gli svantaggi e i vantaggi di ciascuna opzione, Île-de-France Mobilités e i partner del progetto prevedono ora di presentare due varianti del capolinea:
- uno su una parte della strada Macdonald Boulevard, di fronte all'ingresso del piazzale Rosa-Parks, consentendo collegamenti a livello con il tram T3b e la RER E e preservando gli alberi che costeggiano il viale;
- l'altro su Gaston Tessier Street di fronte all'ingresso sud della stazione RER Rosa-Parks.