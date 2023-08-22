Come si collegherà l'estensione del tram T8 con l'attuale rete di trasporto pubblico? La RER? L'autobus? La metropolitana?

Il progetto di estensione del tram T8 mira ad essere la chiave di volta degli altri trasporti strutturanti del territorio. Per fare ciò, è collegato alle seguenti linee di trasmissione:

Metro 12, 13 e la futura linea 15 del Grand Paris Express;

RER B ed E;

Il tram T3b.

Particolare attenzione sarà rivolta ai collegamenti in modo che siano il più semplici ed efficienti possibile per gli utenti. La rete di autobus sarà riorganizzata con l'arrivo del tram. Questa ristrutturazione consiste nel promuovere il trasferimento delle linee di autobus alle stazioni del tram e nell'evitare duplicazioni tram/autobus, in una logica di complementarietà.