Il tram causerà rallentamenti al traffico automobilistico (soprattutto a Porte d'Aubervilliers e strade trafficate come Rue Pressensé)?

L'inserimento della tramvia comporterà la riduzione del numero di corsie stradali e la modifica di una ventina di incroci per inserire una fase di semafori per dare priorità alla tramvia. L'inserimento della tranvia è quindi accompagnato da una modifica completa di alcuni incroci in prossimità delle principali strutture e strade (incrocio di Cokerie, Porte d'Aubervilliers, ecc.). Sono stati effettuati studi sul traffico al fine di dimensionare al meglio il numero di corsie di traffico automobilistico, limitare l'impatto sul traffico stradale e consentire una migliore convivenza tra le diverse modalità di spostamento. L'ambito di questi studi non si ferma al semplice percorso della tramvia e tiene conto dei trasferimenti sulle strade adiacenti, ma anche del trasferimento modale degli utenti alla tramvia. Gli impatti precisi sul traffico stradale saranno valutati in studi futuri e presentati all'inchiesta pubblica.