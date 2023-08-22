Le stazioni di estensione sono già programmate? La proposta è definitiva?

La fase di consultazione preliminare ha permesso ai partecipanti di esprimere la loro opinione sulla costruzione della stazione di Pressensé contemporaneamente al resto del percorso. Questo desiderio espresso di promuovere l'integrazione del distretto di Franc-Moisin è stato ascoltato. Questa stazione, precedentemente in misura precauzionale, sarà costruita contemporaneamente alle altre; aumentare il numero di stazioni da 9 a 10.

Se una posizione di principio di queste 10 stazioni è stata quindi scelta nella fase DOCP, lo scopo della consultazione è quello di raccogliere le opinioni del pubblico sulla loro posizione precisa. Il loro posizionamento sarà quindi perfezionato nelle fasi successive alla luce degli insegnamenti tratti dalla consultazione e dalla maggiore precisione degli studi tecnici. Il loro nome è provvisorio.