L'inserimento del tram comporta l'abbattimento di alberi? Quanto? Quali misure saranno adottate in questo caso?

L'inserimento della tramvia sarà accompagnato dalla piantumazione di nuovi alberi su diversi assi interessati dall'inserimento della tramvia. D'altra parte, in alcuni punti, l'inserimento della tramvia avrà un impatto diretto sui filari degli alberi, a causa dei diritti di passaggio necessari o della vicinanza dei lavori. Il progetto mirerà a ridurre al minimo gli impatti sugli alberi, ma quando l'evitamento è impossibile, mirerà a ripristinare e compensare tutti gli alberi rimossi. Per un albero tagliato, tre alberi saranno ripiantati. In questo caso, le ottimizzazioni saranno ricercate negli studi successivi in collaborazione con i comuni e gli sviluppatori per ripristinarle il più vicino possibile al percorso. Infine, durante gli studi successivi, sarà data priorità all'ecologizzazione della piattaforma del tram. Nel complesso, l'arrivo del tram abbellirà lo spazio pubblico.