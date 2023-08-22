Perché estendere il tram T8 a sud?

Situati nel sud del dipartimento Seine-Saint-Denis e a nord della città di Parigi, i comuni di Saint-Denis e Aubervilliers costituiscono, con il 18 ° e il 19 ° arrondissement di Parigi, un territorio dinamico, dove molti progetti di sviluppo e infrastrutture vedranno la luce nei prossimi anni, creando nuove abitazioni, uffici e attrezzature che generano viaggi. L'estensione a sud fino a Parigi irrigherà questo territorio e soddisferà le sue esigenze di viaggio con un modo di trasporto affidabile, frequente, accessibile e confortevole. Pur sostenendo lo sviluppo di modalità attive, migliorerà la rete di trasporto pubblico nel nord dell'agglomerato di Parigi, attraverso collegamenti efficienti con:

RER B e la futura linea 15 della metropolitana;

Metro linea 12;

Il tram T3b e la RER E alla stazione di Rosa-Parks.